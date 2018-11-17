Tohum Otizm Vakfı alışveriş festivali 11 yaşında

Otizmli çocuklar yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören 'Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali', on birinci yaşında ilklere imza atmaya devam ediyor. Etkinlik bu sene 21 ve 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli çocuklar yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen alışveriş festivalinde bu sene de ziyaretçileri yine birbirinden özel sürprizler bekliyor. İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği alışveriş festivalinde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar.

ELDE EDİLEN GELİR OTİZMLİ ÇOCUKLARA AKTARILACAK



Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. Bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile kermesteki yerini alacak.