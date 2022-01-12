Tokyo’da doğan ikiz pandalar halkla buluştu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandalar halkla ilk kez buluştu. Corona virüsüne karşı yavruları sadece bir dakika görebilen hayvanseverler kurayla belirlendi.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi’nde geçen 23 Haziran’da doğan ve halkın ilgi odağı haline gelen 7 aylık ikiz panda yavruları Xiao Xiao ve Lei Lei bugün ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı.

Anneleri Shin Shin ile yaşayan ikizleri görebilmek için daha önce yapılan çekilişe katılan sınırlı sayıdaki ziyaretçinin 14.5 kg ağırlığında olan pandaları sadece bir dakika yakından görme şansı yakaladığı açıklandı.

Covid-19 salgını nedeniyle halka açık ziyaretlerin yalnızca 3 gün süreceği belirtilirken, bir sonraki ziyaret tarihine henüz karar verilmediği ifade edildi.

Sağlık durumları iyi olan ikizlerin zamanlarını oyun oynayarak ve bambu kemirerek geçirdiği öğrenildi. (İHA)