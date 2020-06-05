Tom Cruise corona virüsünden arınmış bir köy yaptırmayı planlıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, çekimleri corona virüsü nedeniyle ertelenen Mission Impossible: 7- Görevimiz Tehlike:7 çekimlerine devam edebilmek için bir proje geliştiriyor. ABD basınında çıkan haberlere göre, 57 yaşındaki yakışıklı aktör corona virüsünden arınmış bir köy yaptırmayı planlıyor. İddialara göre bunun için seçtiği yer de Oxfordshire İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin bir süre önce boşalttığı ve artık kullanmadığı bölge.

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