Tom Cruise dağ evini bir türlü satamıyor… Fiyatı neredeyse yarısına indirdi

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise’un, Colorado eyaletinin Telluride bölgesindeki dağ eviyle başı dertte. Yaklaşık 7 yıl önce evi ilk kez satışa çıkaran 58 yaşındaki oyuncu, bir türlü alıcı bulamadı.

2014’te 59 milyon dolar (447 milyon TL) isteyen Cruise, aradan geçen yıllarda fiyat kırmaya başladı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, corona virüsü salgını sonrası bölgedeki emlak piyasasının hareketlenmesi üzerine Cruise da yeniden devreye girdi.

Ünlü oyuncu, yapımı 1994 yılında tamamlanan evi bu kez 39.5 milyon dolara (300 milyon TL) satışa koydu. 1000 metrekare kapalı kullanım alanı sunan evde, 7 yatak odası ve 9 banyo bulunuyor.

İçinde spor salonu, spa, ofis ve üç araçlık bir garaj da bulunan ev, orman içindeki bir tepede gözlerden uzak bir yaşam vadediyor.

Evin satışını üstlenen emlak şirketinden Dan Dockray, “Herkes bu evin sahibini biliyor. Ancak ev hiçbir yerden görünmüyor. İnsanlar karantina döneminde oturup düşündü ve ‘Hayatımla ilgili ne yapıyorum? Daha iyi bir yaşam tarzı istiyorum dedi” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Sette başlayan aşk: Tom Cruise rol arkadaşı Hayley Atwell'le birlikte