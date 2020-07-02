Tom Hanks corona virüsü sonrası rahatsız edici semptomlar yaşadığını belirtti

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks, mart ayında yakalandığı corona virüsünü yendikten sonra yaşadıklarını düzenlediği sanal bir basın toplantısında anlattı ve 'Çok rahatsız edici semptomlarım oldu' dedi...

Forrest Gump ve Philadelphia filmleri ile Oscar alan ünlü oyuncu Tom Hank, sanal bir basın toplantısı düzenledi. Mart ayında eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüsüne yakalanan ve kısa sürede iyileşen Amerikalı oyuncu Hanks, sonrasında ise rahatsız edici semptomların ortaya çıktığını belirtti: “Çok rahatsız edici semptomların olduğu bir 10 gün geçirdim. Mutlulukla söylüyorum ki, hayatımı tehdit eden bir durum olmadı.”

Hanks, üzerinde çalıştığı filmin çekimlerine ne zaman dönebileceklerini bilmediğini de açıkladı ve şöyle devam etti: “Ne zaman işe başlayabileceğimizi bilmiyorum. Kimsenin bir fikri yok” dedi.