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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson karantina altındayken fotoğraf paylaştı
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson karantina altındayken fotoğraf paylaştı
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'da, corona virüs yani Covid-19 tespit edildikten sonra, iki ünlü isim hemen karantinaya alındı. Hanks, bugün ise ilk kez fotoğraf paylaştı ve 'Başarabiliriz' dedi...
Yaşam 13 Mart 2020 - 11:09

Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf ve ilk açıklama geldi. Instagram hesabından eşi Rita Wilson ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hanks “Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum” diyerek bir mesaj yayınladı.

Hanks mesajında şu ifadelere yer verdi: “Covid-19’umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz. Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu yenmeyi başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!”

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