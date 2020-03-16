Tom Hanks ve Rita Wilson’ın oğulları Chester, ebeveynleri için ‘Tribe girmediler, iyiler’ dedi

Avustralya’da corona virüsü teşhisi konulan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, sağlık durumlarıyla ilgili hayranlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Şu an karantinada olan çift sağlıklı olduklarını söyledi. “Yardımcılara teşekkürler. Kendimize ve birbirimize iyi bakalım” diyen Hanks, sosyal medya hesabından kangurulu bir fotoğraf paylaştı.



Hanks sağlık durumu hakkında fotoğrafın altına şunları yazdı: “Queensland Sağlık departmanı için çalışan doktorlara ve sağlık uzmanlarına, bize verdikleri kocaman destek ve daha da önemlisi şirketimizin ve toplumun sağlığını nasıl önleyebileceğimizi anlatan çok açık talimatlar verdikleri için büyük bir teşekkür göndermeliyim. Şahsen önümüzdeki 10 gün boyunca tecritteyim fakat ailemin ve kendimin sağlıklı ve iyi olduğunu sizlere bildirmek istedim. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.”



Tom Hanks ve Rita Wilson'ın, sahnede Chet Haze adını kullanan rap müzisyeni oğlu Chester Hanks de anne ve babasının sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. “Doğru, anne ve babam corona virüse yakalandı” diyen Chet Haze, “Çılgınca. Şu an ikisi de Avustralya’da. Çünkü babam orada bir film çekiyordu. Yeni telefonda görüştük, ikisi de iyi. O kadar hasta bile değiller. Endişe etmiyorlar, tribe girmediler. Ama elbette gerekli sağlık önlemlerini alıyorlar” dedi.