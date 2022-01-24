Topladığı antikalarla iş yerini müzeye dönüştürdü

Karaman'da eski eşyalara merakı olan Taştan Atış, aralarında 100 yıllık radyonun da bulunduğu antikaları iş yerinde sergiliyor.

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Karaman’da yaşayan 50 yaşındaki Taştan Atış’ın 10 yıl önce başlayan eski eşya merakı zamanla gelişti. Aldığı bir radyo ile antika merakı artan Atış, zaman içinde esnaflık yaptığı dükkanın eşya sayısını da 200’ün üzerine çıkardı.

Eşyalarını koyacak yer sıkıntısı yaşayan Atış, iş yerinin büyük bir kısmını antikalara ayırdı. Atış, antikalarıyla iş yerini adeta müzeye çevirdi.

Antikalarının arasında televizyon ve cep telefonunun yanı sıra gramofon, dikiş makinesi, gaz lambaları, video oynatıcı, kamera, eski madeni paralar, daktilo ve 100 yıllık radyo bulunuyor.

Müşterilerin de ilgisini çeken koleksiyonda en çok radyolar ilgi görüyor.

“VİTRİNDEKİ EŞYALAR TARİH KOKUYOR”

Atış, her zaman ilgi duyduğu eski eşyaların zamanla sayısının arttığını anlattı:

“Vitrindeki eşyalarımız tarih kokuyor. Bu eşyaların içerisinde paralardan radyolara birçok şey var. Bu da bende zamanla bağımlılık yaptı.”

“Gelen müşteriler mağazayı gezmeden önce burayı geziyor. İnsanlar geçmişte yaşadıkları ve kullandıkları şeyleri burada hatırlıyor.”

“Bunlar da bizim hoşumuza gidiyor. Antikalarımın çoğu hâlâ çalışıyor.” (İHA)

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