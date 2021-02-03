Topladığı biberlerden ikisinin şeklini görünce neye uğradığını şaşırdı

Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana ve cadıya benzeyen iki biber gördü. Bu biberlerin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı.

Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde biberler gördüğünü belirterek, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm. Biri yılana biri de cadıya benziyor. Kimyasal kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla bitkilerimi yetiştiriyorum. Şok oldum, komşularıma da gösterdiğimde onlar da şaşırdı. İlk önce korktum. Gözü, ağzı, dili var, ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Doğal bahçemde, doğal ürünlerle, doğal gübrelerle, karışımlarla yaptığım ve atalık tohumundan yetiştirdiğim biberler farklı şekillerde oluştu” dedi.

Özkurt, yılana ve cadıya benzeyen biberin kendilerine bereket getirmesini diledi. (İHA)