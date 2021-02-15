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“Topladığım şişeleri burada bırakamam” dedi otelden çadırına kaçtı

Atık toplayarak hayatta kalmaya çalışan Levent Okçu, dondurucu soğukta yetkililerin otele yerleştirme çağrısını "Topladığım 10 çuval şişeyi burda bırakamam" diyerek reddetti. Israr üzerine otele gitti ancak kısa bir süre sonra otelden kaçarak topladığı şişelerin yanındaki çuvaldan çadırına döndü. 

Güncellenme: 10:23, 15/02/2021
Haberler Yaşam
“Topladığım şişeleri burada bırakamam” dedi otelden çadırına kaçtı

İstanbul’u etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı sokakta yaşayanları da tehdit ediyor. İstanbul’da birçok kamu kurumu ve ları koordinasyonuyla sokakta yaşayan vatandaşlar için harekete geçti.

Avcılar’da  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin çalışmaları sırasında bir duvarın dibinde derme çatma bir çadırda bir kişinin kaldığı belirlendi.

“MUM IŞIĞI ISITIYOR”

Adının Levent Okçu olduğu öğrenilen kişi, otele götürülmek istendi. Okçu,  topladığı 10 çuval şişeyi burada bırakamayacağını, mum ışığı ile aydınlattığı çadırın soğuk olmadığını söyledi.

OTELDEN KAÇTI

15 dakika süren konuşmalarla ikna edilen Levent Okçu otele gitmeyi kabul etti Ancak kısa süre sonra oteli terk ederek çuvallarının yanındaki derme çatma çadıra döndüğü belirlendi.

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Yayınlanma Tarihi:10:11,