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Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor
Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü corona virüs (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşların sosyal izalasyon kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı engelleniyor.
Yaşam 25 Mart 2020 - 12:23

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bölgesel olarak başlayan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşerek dünyayı etkisi altına alan corona virüs kapsamında tedbir ve önlemler artırılırken, Türkiye de enfeksiyonun yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge gereğince, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şehir içinde vatandaşa toplu ulaşım hizmeti veren araçlarda ayakta yolcu alımının önüne geçilmesi hedefleniyor.(İHA)

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