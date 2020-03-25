Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bölgesel olarak başlayan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşerek dünyayı etkisi altına alan corona virüs kapsamında tedbir ve önlemler artırılırken, Türkiye de enfeksiyonun yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge gereğince, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şehir içinde vatandaşa toplu ulaşım hizmeti veren araçlarda ayakta yolcu alımının önüne geçilmesi hedefleniyor.(İHA)