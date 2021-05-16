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Toprağın bin yıllık bekçileri

Kimi yüz yıllardır, kimi binlerce yıldır dimdik ayakta... Bu toprakların üzerinde yaşanan tarihin canlı tanıkları onlar... Türkiye’de bugün tescillenmiş 9 bin 369 anıt ağaç bulunuyor. Ancak en az bir o kadarı da keşfedilmeyi ve koruma altına alınmayı bekliyor.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 08:56, 16/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Toprağın bin yıllık bekçileri

Anıt ağaçlar… Türkiye'nin zengin doğal yapısı ve tarihi onlarda vücut buluyor. Yüz yıllardır, hatta bin yıllardır ayakta duran bu ağaçlar, bulundukları bölgeler için önemli birer sembol halinde.

DOĞU ÇINAR: 787 yaşında

Anıt ağaçların bilimsel tanımı “Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar” olarak yapılıyor.

DOĞU KESTANESİ: 451 yaşında

Türkiye'de bu tanıma göre tescillenmiş 9 bin 369 anıt ağaç bulunuyor. Ancak en az bir o kadarı da keşfedilmeyi ve korumaya alınmayı bekliyor.

EHRAMİ SERVİSİ: 376 yaşında

TÜRKÜLER YAKILIYOR

Bulundukları bölgenin tarihine tanıklık eden ve geçmişten izler taşıyan anıt ağaçlar, yerel kültüre de önemli katkı yapıyor. Bu ağaçlar için dilden dile anlatılan sayısız efsane var. Ayrıca resimlere, romanlara, şiir ve türkülere de konu oluyorlar.

MEMENGİC AĞACI: 838 yaşında

Bu ağaçların her türlü önlem alınarak korunması ve doğal miras olarak gelecek nesillere bırakılması gerekiyor.

EN YAŞLI AĞAÇ

Zonguldak Alaplı'daki 4 bin 115 yıllık porsuk ağacı, Türkiye'nin en yaşlısı. Antalya, Kahramanmaraş, Konya ve Hatay'da da 2 bin yıldan yaşlı ağaçlar var.

Porsuk ağacı: 4112 yaşında

EN FAZLA ANIT AĞAÇ KOCAELİ'NDE BULUNUYOR

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne göre, Kocaeli 1268 anıt ağaç ile lider durumda.

TÜYLÜ MEŞE: 1413 yaşında

Onu 1267 anıt ağaç ile Bursa, 837 anıt ağaç ile İstanbul takip ediyor.

ZEYTİN: 1651 yaşında

Hakkari, Niğde, Nevşehir, Şırnak'ta ise sadece birer anıt ağaç bulunurken, Kuşadası doğa dostlarının çabalarıyla tescillenen 13 anıt ağacı ile turistik ilçeler arasında liderliği elinde tutuyor.

ZEYTİN: 1756 yaşında