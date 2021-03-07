Toprak alışkanlık yapar, topraktan asla kopamam

Parlamenter olduğu günden bu yana Meclis'te çiftçinin ve besicinin sesi oldu. CHP'nin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Çocukluğum bağda bahçede geçti. Toprak alışkanlık yapar. Tarımın ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim” dedi. Gürer hayatını, siyaseti ve toprakla iç içe geçen günlerini, SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

“Babam Devlet Demir Yolları'nda memurdu. Annem ise ev hanımı. Biz atadan beri CHP'liyiz. Dedem 1957'de CHP Bor İlçe Başkanı olmuş. Annem de CHP Kadın Kolları yönetimindeydi. İlkokul yıllarında evimiz demiryolu istasyonunun yanındaki lojmanlardaydı. Şeker pancarı Bor'dan trenle Kayseri'ye giderdi. Bizde vagonlardan dökülen pancarları toplayıp eve götürürdük. Pancar boranisi ve yemeği çok güzel olur. Bir gün babam trenden düşen pancarları eve getirdiğimi öğrenince çok kızdı. ‘Parasını ödenmediğiniz şeyi almak haramdır, bir daha duymayacağım' dedi.

Sonra evdeki pancarları götürdü, tren vagonuna geri attı. Pazardan ücretini ödeyip pancar aldı, eve getirdi. Bu bana yaşam dersi oldu. Çocukluğumuz dedemin bağlarında geçti. Onun yanında ağacı, meyveyi, ürünü öğrendim. Toprakla çok iç içe idik. Ben topraktan kopamam.”

TARIM TÜKENDİ

“Bu iktidar döneminde tarım ve köyler tükendi. Yeniden kendi kendine yetebilecek bir ülke olmamız lazım. Dünyada tarımın stratejik bir önemi var, savunma kadar önemli. Gıda da yaşanacak olumsuz süreç tüm ülkeyi etkiler. Tarımda üretim maliyetini girdi fiyatları oluşturuyor. Üretim için gerekli tohum, gübre, tarım ilacı, mazot, yem, sulama suyu ve elektrik fiyatları inanılmaz derecede arttı. Çiftçi canından bezdi. Çiftçi emeğini katarak üretim yapar ve emeğini maliyet içinde hesaplamaz. Girdi borcunu, hasatta ürettiği ile öderse mutlu olur. Ama artık ödeyemiyor. Pandemi çiftçiye olumsuz yansıdı. Destekler yetersiz ve zamanında da verilmedi.”

18 yaşındayken siyasete girdim

CHP'li Ömer Fethi Gürer, siyaset macerasını şöyle anlattı: “Adana Çukurova Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Ajans ve Cumhuriyet gazetesi muhabirliği yaptım. Yaşım tuttuğu gün CHP Gençlik Kollarında siyasete başladım. Köy kasabaları sürekli gezerim. Çiftçinin dertlerine çözüm bulmaya çalışırım.”

Atatürk'ün tarım için yaptıklarına bakın yeter

CHP'li Gürer, tarımda yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı: “2010- 2019 yılı arasında 1 milyon 300 bin hektar tarım arazisi devre dışı kaldı. Kayıtlı çiftçi sayımız 800 bin azaldı. Köyler boşalıyor, genç nüfus köyden kopuyor. Köylerde çiftçinin yaş ortalaması 50'nin üzerine çıktı. Tarımı bugünkü halinden kurtarmak için, Atatürk neler yapmış ona bakmak yeterli. İthalata dayalı, çiftçiyi görmezden gelen anlayış sorunları katlar. Çiftçi borçları yapılandırılmalı beş hasat dönemine bölünmeli. Faizler silinmeli.”

Ayakkabıcıda çıraklık yaptım

Ömer Gethi Gürer “Gençken kardeşlerim ve ben de ayakkabıcı ve demircilerin yanında çıraklık yaptık” dedi ve ekledi:

“Dedem ile pazar yerlerini tek tek dolaştım. Pazarda bağ bahçe ürünleri sattım. Annem ve babamın başlıca öğüdü ‘yalan söyleme ve asla hak yeme' Bizlerin üniversiteyi bitirmemizde annemin emeği çok büyüktür. Babam Atatürk ve İnönü hayranıydı. Bayram tatil dinlemeden hep işini sahiplenirdi. Eşim Tülin öğretmen. Amcam MEB Müfettişi iken eşimin denetimini yapmış. Ailesi ile tanışmış, görüşmemi önerdi. Bu vesile ile tanıştık sonra da evlendik. 29 yıldır fedakarlıkla destek ve dayanağım oldu. Siyasette de her zaman arkamda durdu. İki çocuğum var. Biri üniversiteyi bitirdi. Diğeri üniversitede okuyor.”