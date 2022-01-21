‘Toprak Dede’ anıldı

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Hayrettin Karaca, vefatının ikinci yıl dönümünde çevrim içi düzenlenen törenle anıldı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Örnek aldığımız doğa sevgisi, fikirleri, yaşam tarzı ve Atatürkçülüğü ile onun yolunda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca için ölümünün ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Ömrünü erozyonla mücadele etmeye adayan Hayrettin Karaca anısına her sene bir ‘Hayrettin Karaca Hatıra Ormanı’ oluşturalacağını duyuran vakıf, çevrim içi gerçekleştirin anma etkinliğinde; İzmir, Eskişehir ve Sivas'ta oluşturulan ormanların müjdesini verdi.

Törende ayrıca Türkiye’nin 17 ilinde Hayrettin Karaca adı verilen 17 park, 2 sokak ve 1 botanik bahçenin görüntüleri de paylaşıldı.

“TOPRAK DEDE’MİZİN YOLUNDAN YÜRÜYECEĞİZ”

Törende konuşma yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “20 Ocak 2020’de kaybettiğimiz kurucu onursal başkanlarımızdan Sayın Hayrettin Karaca’nın yokluğunun acısını her gün daha derinden hissediyoruz. Bugün 970 bini aşkın gönüllüsüyle bir halk hareketine dönüşmüş olan TEMA Vakfı’nı kendisinin en büyük mirası olarak kabul ediyoruz. Örnek aldığımız doğa sevgisi, fikirleri, yaşam tarzı ve Atatürkçülüğü ile ‘Toprak Dede’mizin yolundan yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“19 DOĞAL YAŞLI ORMAN BELİRLEDİK”

Ataç, Hayrettin Karaca’nın çok değer verdiği ‘Doğal Yaşlı Ormanlar’ için başlattıkları ‘Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar’ projesindeki gelişmeleri aktararak şunları söyledi:

“Türkiye’de değeri çok büyük olan doğal yaşlı ormanların önemi ve korunması konusunda farkındalığı artırmak ve korunmasını sağlamak amacıyla başlattığımız projemizde ilk adımımız Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Orman Haritası’nı oluşturmak oldu. Devamında ise çalışmalarımızı Artvin ilinde derinleştirdik. Ekosistem bütünlüğünün sağlanması için doğal yaşlı ormanların büyük alanlar olması gerektiğinden, Artvin’de ortalama çapı 36 cm’den ve alanı 50 hektardan büyük 69 orman belirledik. Bu çalışmalarımızın ardından sahada incelemelerimizi başlattık. Yapılan arazi çalışmalarıyla Artvin ilinde toplam alanı 3 bin 820 hektar olan 19 adet Doğal Yaşlı Orman belirledik. Projemizin ilk faz çalışmalarının sonucunda ise Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Artvin ilinde 2 bin 795 hektar büyüklüğündeki 19 orman parçası Orman Amenajman Planlarında Doğal Yaşlı Orman olarak tescillendi.”

Ülkenin dört bir yanından binlerce TEMA Vakfı gönüllüsü ve doğaseverin katıldığı anma etkinliğinde, TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ümit Yaşar Gürses, Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş, TEMA Vakfı eski Ankara İl Temsilcisi Mukadder Ekremoğlu, Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, eski Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan ve Mezun TEMA Ömür Karaağaç konuşmacı olarak yer aldı.