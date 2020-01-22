‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan, Toprak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve TEMA yöneticileri ve gönüllüleri katıldı. Karaca'nın ağaca sarıldığı ünlü fotoğrafının sahneye konulduğu veda töreni Aşık Veysel'in “Kara Toprak” eserinin çalınması ile başladı. Törende yapılan anonsta 81 ilde yavru TEMA'ların Karaca anısına bugün 100 fidanı toprak buluşturduğu duyuruldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Konya, Erzurum, Ankara'nın TEMA il temsilcileri birer konuşma yaptı.

“CAN DOSTUMU YALNIZ BIRAKAMAZDIM”

Görevlilerin yardımı ile sahneye çıkan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit konuşmasına “Zorlanarak geldim buraya ama can dostumu yalnız bırakamazdım” sözleri ile başladı. Gökyiğit, Karaca'nın doğaya verdiği önemi anlatarak “Doğaya hizmet ederken benim yoldaşımdı. ‘Toprak Dede' unvanını en kıymetli armağan olarak görürdü. Lütfedip bana da ‘yaprak dede' dediler ben de armağan olarak kabul ettim. Şu kelimelerdeki ahenge bakın: Toprak, yaprak, bayrak… Bu bayrağın altında toprağı ve yaprağı korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BİR KANADIMIZ KIRILDI”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Koca bir ülkeye ‘toprak nedir, önemi nedir, erozyon nedir' anlattı. Gerçek bir vatanseverdi. İyi bir aktivist idi. İleriyi görür, ilerici hedefler belirlerdi. Onun vizyonuna yetişemezdik. Bir kanadımızı kırıldı, sizi çok özleyeceğiz” diye konuştu.

“CANINA SAHİP ÇIKAR GİBİ TOPRAĞA SAHİP ÇIKTI”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Ülkemizin çok önemli bir değerini, vicdanını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisini sadece ülkesine değil dünyaya adamış bir insandı. Kendi canına sahip çıkar gibi toprağa sahip çıktı. Doğru yaşamak nasıldır hepimize gösterdi. Onun sahip çıktığı değerlere bundan sonra sahip çıkmak, hem bizim vatana hem de rahmetli Toprak Dede’ye olan borcumuz” dedi. Konuşmaların ardından Karaca’nın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi ile veda töreni sona erdi.

Hayrettin Karaca’nın cenazesi Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.