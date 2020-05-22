Topuk testi ya da zekâ testi olarak alandırılan tarama testi halk arasında topuk kanı testi olarak bilinir ve metabolik, genetik ve doğumsal sağlık sorunlarının belirlenmesi için yapılır. Peki, topuk kanı ne zaman alınmalı? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Topuk kanı testi olarak bilinen yeni doğan bebeklere uygulanan tarama testi için topuk kanının alınma işlemi; Doğumsal enzim eksikliği, tiroid bezi gelişimsel bozuklukları, kalıtsal metabolik hastalıklar, zeka ve beyin hasarı gibi sağlık sorunlarının belirlenmesinde çok önemlidir. Peki, topuk kanı ne zaman alınmalı? İşte cevabı…

BEBEKLERDE TOPUK KANI NEDEN ALINIR?

Yenidoğan her bebeğin fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, kistik fibrozis ve biyotinidaz eksikliği yönünden taranması önemlidir. Bunun nedeni bu taramalar sayesinde, bu hastalıklar nedeniyle oluşabilecek, geri dönüşümü olmayan hasarların engellenebilmesi veya etkilerinin azaltılabilmesidir. Bebeğinizde bu hastalıkların olup olmadığının araştırılması için topuk kanı örneğinin alınması gerekmektedir.

TOPUK KANI NE ZAMAN ALINMALI?

Bebeklerde topuk kanı; Bebeklerin doğumundan hemen sonra, hastaneden taburcu olmadan ve genellikle bebeğin doğumunun 3 ile 5 günü arasında alınarak yapılır. Yani yenidoğan bebeklerde henüz bir hastalık belirtisi olmadan alınmalıdır. Bebekten topuk kanının alınması için en erken zaman ise doğumdan en az 1 gün sonradır. Uzmanlar topuk kanı örneğinin yenidoğan bebeğin hastaneden taburcu olmasından önce mutlaka alınması gerektiğini belirtirler. Tarama testinin bebeğin doğumundan sonraki ilk 7-10 gün içerisinde yeniden tekrarlanması önerilir.