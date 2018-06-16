Torba yasayla kabul edilen imar affı yaylaların sonunu getirecek

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Torba yasayla seçim öncesi hızla kabul edilen imar affı, yaylalarda inşa edilen kaçak yapıları da kapsıyor. Alınan yıkım kararları ve para cezaları affedilirken binalara elektrik bağlanacak.

AKP Giresun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Sabri Öztürk, “31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış yaylalar, meralar (kırsal) ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamındadır” dedi. Giresun'da yayla evlerine elektrik bağlatma sorununun da ortadan kalkacağını söyleyen Öztürk, “Yayla evlerine elektrik bağlamak istemeyen enerji firmalarının yasal engeli ortadan kalkmıştır” diye konuştu.

Yaylalardaki kaçak yapılar 2017 yılı Eylül ayında gündeme gelmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliğince yapılan tespite göre 1 Ocak 2017 tarihinden sonra yaylalarda 1.750 adet kaçak yapı inşa edildiğini belirterek bunların tamamının yıkılacağını söylemişti. Yeni yasa kapsamında sözü edilen yapılarla birlikte 31 Aralık 2017 tarihinde önce yapılmış ve inşa edilmekte olan tüm yapılar af kapsamına alındı.