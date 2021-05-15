Toroslar’a göç başlıyor

Çelik ailesi hayvanlarının daha iyi beslenmesi için 4 mevsimde 6 ayrı noktaya taşınıyor. Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçelerinin değişik yerlerinde otlatma alanlarının çok olduğu yerlere göç ediyorlar. Çelik ailesi yola çıkmadan önce hayvanlarının önce kıllarını keserek yaz mevsimine hazırlıyor. Sonra yola çıkıyorlar.

Hayvancılık yapmak için meranın şart olduğunu belirten 4 çocuk babası Ahmet Çelik (42), “Doğduğumuzdan beri çobanız. 100 kadar keçimiz ve 150 kadar koyunumuz var” dedi.



YAYLA YAYLA DOLAŞIYORLAR

Yazın Korkuteli yaylası olan Çatma Yaylasına göç ettiklerini, orada iki ay durduktan sonra Elmalı Karagöl mevkisine taşındıklarını anlatan Çelik, “İki ay orada duruyoruz. İki ay sonra Elmalı Eskihisar köyüne tekrar güz sezonu olarak domates bozumuna gidiyoruz. Kış sezonu geliyor. Finike'ye geliyoruz. Yıllık 5 – 6 kere yurt değiştiriyoruz. Son günlerimizi yaşıyoruz. Şu anda Kumluca'dan yine Yaylamız Çatmaya nasip olursa yolculuğumuz başlayacak” dedi.



KEÇİLER TRAŞ EDİLİYOR



Yaz mevsimi olduğu için keçilerin kıllarını keserek hem sıcaktan koruyan hem temizleyen aileler bu yöntemle aynı zamanda keçilerin gelişimini de hızlandırıyor.



15 YAŞINDAN BERİ ÇOBAN

15 – 16 yıldan beri çobanlık yaptığını söyleyen Muhsine Çelik ise dört çocuğuyla bütün yıl boyunca yer değiştirmenin zor olduğunu belirterek, “Benim için zor oluyor. Koyun ağılını süpürmesi. Yemek bulaşık çamaşır. Çocukların bakımı aynı anda zor oluyor. Kuzulara bakıyoruz. Kuzular ağız yarası oluyor. Hastalığı oluyor. Onlara bakıyoruz. Çocuk gibi onları büyütüyoruz. Sürekli göç yapıyoruz. Yılda 4 – 5 sefer göç yapıyoruz. Yaylaya çıkıyoruz. Sahile iniyoruz. Bu yüzden hayatımız zor oluyor” dedi. (İHA)

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