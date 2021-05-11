Torosların vahşi güzelliği ‘Yılkı atları’

Pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle yörüklerin yaylalara çıkamaması, ormanlarda ve yaylalarda insan hareketliliğinin yok denecek derece az olması, doğada yaşayan yabani hayvanları daha görünür kıldı.

Bu türlerden biri de Toroslardaki sedir ormanlarında yaşamını sürdüren yılkı atları oldu. Yılkı atlarından 3’ü Kaş’a bağlı Gürsu Mahallesi sınırlarındaki 1100 rakımlı Dalaklı mevkiinde, sedir ormanları arasındaki düz arazide görüldü.

Bir süre çayırların arasında koşan yılkı atları, daha sonra yamaçtaki sedir ormanlarına doğru gitti. Kısa aralıklarla orman içinde de koşan atlar, bir süre yamacın doruğunda bekledi. Daha sonra atlar, sedir ormanlarının arasında kayboldu.

Yılkı atlarını gören Erhan Yücesan, “Torosların zirvesinde 3 yılkı atı gördüm. Bu benim için çok büyük mutluluktu” dedi. (DHA)

