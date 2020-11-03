Torul Barajı’nda su seviyesi 40 metre çekildi

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Barajı’nda su 40 metre çekildi.

Suların çekilmesi sonucu baraj havzasında derin yarıklar ortaya çıkarken, mikroplu tozlar ve pis kokular ise rüzgarlarla Çamlıca ve Köprübaşı Mahallesi sakinlerinin evlerine doluyor, baraj gölünün etrafındaki bahçeler susuzluktan etkileniyor.

“YEMYEŞİL BAHÇELERLE DOLU BİR YERDİ”

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci-yazar Turgay Bostan, şunları söyledi:

* Yetkililer şu manzaraya güzel derse ben susacağım. Burası yemyeşil bahçelerle dolu bir yerdi. Her türlü meyve ağacının olduğu adeta bir cennet bahçesiydi. Şu andaki manzaraya bakın!

* Biz buradan motorlarla, yukarıdan gelen arklarla bahçeleri sulardık. Şimdi bu pisliğin içine girip su da alınmıyor. Sulama olarak, tarım olarak da çöktü.

* Harşit çayına kanalizasyon akıyor. Kanalizasyon birtakım tortu bırakıyor. Bu tortuların içinde bakteriler var. Burası rüzgârlı dar bir havza olduğu için toz kalktığında evimizden içeriye giriyor.

* Burada suç, çevre felaketi, umursamazlık var. Firma elektrik üretsin ama bunu çevre felaketi yapmaktan imtina ederek yapsın. (İHA)