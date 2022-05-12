Torun sahibi olamayan çift oğullarına dava açtı

Hindistan’da bir çift, tek çocukları olan oğullarına kendilerine torun vermediği için dava açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hindistan'da bir çift, tek çocukları ve gelinlerini bebek sahibi olmadıkları için mahkemeye verdi.

Uttarakand eyaletine bağlı Haridvar kentinde yaşayan Sanjiv Ranjan-Sadhana Prasad çifti, oğulları bir yıl içinde çocuk sahibi olmazsa 50 milyon rupi (10 milyon TL) tazminat talep ediyor.

Pilot olan oğullarını 2016'da evlendirdiklerini söyleyen çift, o zamandan beri sabırla bir torun sahibi olmayı beklediklerini söylüyor. Çift ayrıca oğullarını ABD’de okuttuklarını ve bütün paralarını ona harcadıklarını ifade ediyor.

Ülkede tartışma yaratan davada bir sonraki duruşma 17 Mayıs'ta yapılacak.