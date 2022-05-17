Torun yapmayan oğullarına 650 bin dolarlık dava açtılar

Hindistan'da yaşayan bir çift, oğullarına ve gelinlerine 'kendilerine torun vermedikleri için' yüklü bir tazminat davası açtı.

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Hindistan’ın kuzey Uttarakhand eyaletinde yaşayan bir çift, 35 yaşındaki oğullarını kendilerine ‘torun’ vermediği gerekçesiyle dava etti. Çift, 35 yaşındaki oğulları ve 31 yaşındaki eşinden yaklaşık 50 milyon rupi yani 650 bin dolar talep etti.

ABD merkezli CNN International’ın haberine göre, dilekçede çift, oğullarını yetiştirmek için yaklaşık 257 bin dolar harcadıklarını ancak bir türlü karşılığını alamadığını iddia etti.

Çiftin avukatı Arvind Srivastava yaptığı açıklamada, “Onu büyüttüler, eğittiler, yeteneklerini keşfettiler ve destekleyip pilot olmasını sağladılar. Bu süreçte gerçekten çok para harcadılar… Mahallelerinde torunlarıyla oynayan insanları görüyorlar ve onların da torunları olması gerektiğini düşünüyorlar.” dedi.

‘BİZE YA TORUN YA TAZMİNAT VERİN’

Çiftin avukatı, “Oğulları ve gelinleri yalnız yaşasınlar diye evlenmediklerini söylediler… Bu yüzden gelecek yıl ya bize torun verin ya da tazminat verin dediler.” dedi.

Srivastava, çift yaşlandıkça “onlara bakacak kimsenin olmadığını” ve “bütün ebeveynlerin bir gün büyükanne ve büyükbaba olmak istediğini” de vurguladı.

Dilekçeye göre aile, oğulları ve gelinleri için de bir araba satın aldı ve balayı için para ödedi.

Davalı çift soruları yanıtlamazken, davanın bugün görüleceği açıklandı.

Bu tür davalar nadir olmakla birlikte, aile soyunu sürdürmenin ve yaşlı ebeveynlere ve kayınvalidelere bakmanın genellikle bir evlatlık görevi olarak görüldüğü Hindistan’da uzun süredir tartışılıyor….

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