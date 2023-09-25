Trabzon’a Ukraynalı gelin

Ukrayna'daki savaş nedeniyle 1,5 yıl önce Trabzon'a gelen Maryna Bolodymyr, Mehmet Aydın ile evlendi.

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Ülkesindeki savaş nedeniyle 1,5 yıl önce Trabzon’a gelen Maryna Bolodymyr, spor yaparken Mehmet Aydın ile tanıştı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi’nde köy düğünü yaptı.

Kemençe eşliğinde horon oynanan düğüne, gelinin Ukrayna’daki annesi Nadiia Bolodymyr da katıldı.



Mehmet Aydın, Maryna Bolodymyr ile spor tesisinde yürüyüş yaparken tanıştıklarını, arkadaşlık sonrası evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Aydın, “Evlilik kararı sonrasında kır düğünü yapmak istedik. Eşimin yakını olarak sadece annesi ve birkaç arkadaşı düğünümüze katılabildi. Ama onların kendilerini yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yaptık” dedi.

Bolodymyr ise Trabzon’u çok sevdiğini belirterek, “Düğün çok güzel oldu. Çok mutluyum. Türkiye çok güzel. Düğünüme annem Ukrayna’dan gelerek katıldı. Burada birkaç Ukraynalı arkadaşım da düğünüme geldi. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



(AA)