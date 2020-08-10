Trabzon’da sahipsiz sokak hayvanları mikroçiple takip edilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler tarafından tedavisi ve kısırlaştırma uygulaması tamamlanan sahipsiz hayvanlar, deri altından takılan mikroçip ve seri numarası işleminin ardından otomasyon sistemine kaydediliyor.

Kayıtlarda hayvanların ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonların verileri yer alıyor. Sahipsiz canları birbirinden ayırmak ve gelişimlerini takip edebilmek amacıyla gerçekleştirilen uygulama ile elektronik ortamda saklanan veriler sayesinde tüm gelişmeler sistem üzerinden takip edilebiliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

* Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde temmuz ayında ilçe belediyeleri tarafından getirilen sahipsiz canların 125'inin kısırlaştırma, aşı ve tedavi uygulamaları yapılmıştır. Ardından mikroçip ve küpe takılarak tanımlanmaları sağlanmıştır. 109'unun tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak alındıkları doğal yaşam alanlarına ilçe belediyelerince geri bırakılması sağlanmıştır. *

* Rehabilitasyon merkezimizde halen tedavisi ve rehabilitasyonu devam etmekte olan sahipsiz canların 46'sı ise ‘Satın Alma, Sahiplen' sloganıyla ücretsiz şekilde sahiplendirilmiştir. İlçelerde başlatılan ‘Mobil Kısırlaştırma Hizmeti' ile Akçaabat ilçesinde temmuz ayında 12 sahipsiz köpek kısırlaştırılıp, operasyon sonrası bakımı tamamlanarak kayıt altına alınmıştır. İHA