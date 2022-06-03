Trabzon’da tarihe tanıklık eden 86 anıt ağaç tescillendi

Trabzon'da 86 anıt ağaç, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Anıt ağaçların bakımı için çalışma başlatılacak.

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Tarihi dönemlere ait ender bulunan, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gereken anıt ağaçların tescil edilmesiyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, envanter ve bakım işlerini yürütmek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevleri arasında bulunuyor.

Bu anlamda şehir genelinde söz konusu özellikleri taşıyan 86 adet anıt ağaç Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Anıt ağaçların bakım ve rehabilitasyonunu yapmak amacıyla Bakanlıkça çalışma başlatıldı.

Şu ana kadar Sürmene’de 33, Of’ta 11, Akçaabat’ta 5 adet olmak üzere 49 adet anıt ağacın bakım ve rehabilitasyon çalışması Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetiminde tamamlandı. (İHA)