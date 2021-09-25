Trabzon’un ‘kalekonduları’ tepki çekiyor

Roma döneminde yapılan Trabzon Kalesi ve surları yapılaşmaya teslim oldu.

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Ortahisar Mahallesi'nde Tabakhane ve Zağnos vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi’nin surlarına bitişik yapılar inşa edildi.

Yapılaşma nedeniyle surlar tahrip oldu, görüntü kirliliği oluştu. Trabzon Kalesi ve surlarının restore edilerek koruma altına alınması isteniyor.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, etrafındaki yapıların kale surlarını tehdit ettiğini söyledi.

“Kalenin Aşağı Hisar bölümünde ticari merkezli bir yaşam vardı, Ortahisar ise yaşamın devam ettiği bir alandı. O yüzden alınıp satılabilen tapulu mülkler o alanlarda mevcut. O günden bugüne miras olarak belli kişilere hak olarak kalmış ve bir şekilde tapulanmış. Trabzon Kalesi’nin suruna birleşik olarak yapılmış ve hatta bir duvarı kale olan yapılar halen daha mevcut ve kullanılmakta. Sur dediğimiz yer 2 bin yıllık tarihi bir yapı. Üzerine yapılacak olan her türlü yapının oluşturabileceği baskı ve yükten dolayı surlara zarar verme riski var. Kalede alınıp satılabilen tapulu mülkler, miras olarak belli kişilere kalmış. Kale, baskı ve yükünden dolayı surlarına zarar verme riski olan derme çatma yapılardan arındırılmalı.”

“ÇANAK ANTEN BİLE TAKMIŞLAR”

Kent sakiniMurat Keskin de “Türkiye’nin birçok ilinde bu tür kaleler mevcut. Ama maalesef Trabzon’un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kalesi korunamadı. Kalenin içerisinde yapılar ve hatta kale surlarına takılmış olan çanak antenler bile var. Bu kalenin insanların gezebileceği bir yere dönüştürülmesi ve turizme kazandırılması için yetkililerden ilgi bekliyoruz. İyi bir restorasyon çalışması ile Trabzon kalesine kavuşacaktır” dedi.