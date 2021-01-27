Trafiğe kapanan yolu kayak pistine çevirdiler

Bingöl’de Elmalı köyü sakinleri, kar yağışının ardından trafiğe kapalı olan 1 kilometrelik yolu kayak pistine çevirdi. Köyde babalar, çocukları ile yaptıkları kızaklara binerek kayak pistine çevirdikleri yolda kayarak doyasıya eğlendi.

Arkadaşlarıyla kayarak eğlendiğini belirten 12 yaşındaki Hamza Kına, “Yollarımız buz olmuş. Gidip tepeden kayıyoruz, çok eğlenceli. Bundan çok zevk alıyoruz” dedi.

Yunus Kına, “Kar yağışını çok özlemiştik. Okulumuz ara tatiline girdiğinde köyümüze de kar yağdı. Köyümüzün tepesinden aşağılara kadar kayıp, çok eğlenceli vakitler geçiyoruz” diye konuştu.

Trafiğe kapalı yolda kayarak eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren baba Remzi Kına ise, “Kar yeni yağdı 10 gündür. Karın yağmasının ardından çocuklarımızla her gün trafiğe kapalı alanda kızaklarla kayıyoruz 7’den 70’e. Çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu, onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. (İHA)