Trafiğin ‘sarı çiçekleri’ direksiyonda

Kimisi çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek kimisi de ‘kadın yapamaz’ algısını yıkmak direksiyon başına geçti. Kadın taksi şoförleri meslekte cinsiyet ayrımına karşı durmak için bir araya geldi. Kadınların girdikleri her yeri güzelleştirdiklerini söyleyen kadın taksi şoförleri, ‘trafikte biz de varız’ diyor.

Kadın taksi şoförleri meslekte cinsiyet ayrımına karşı durmak için İstanbul'da bir araya geldi. Taksinin Sultanları isimli proje ile kadın taksicilerin sayısının artmasını hedefleyen kadınlar, “İstanbul trafiğinde biz de varız” diyor.

“BUNDAN SONRA KADIN TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ GÖRECEKSİNİZ”

14 yıldır sektörde olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç yönetimde yer alan ilk kadın. İki çocuk annesi olan Zeynep Kılıç, çocuklarını taksicilik yaparak büyüttüğünü anlatarak, “İstanbul'da 17 bin 395 taksi şoföründen 100-150 tanesi de kadın. Bugünkü projemizin adı 'Taksinin Sultanları' yani bu camiada kadın taksi şoförlerimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ondan dolayı bu projeyi başlattık. Bundan sonra trafikte kadın taksi şoförlerimizi göreceksiniz. Kadınlarımız daha duyarlı ve dikkatlidir. Şoför kadın olduğu takdirde binen kadın yolcumuzun kendisini daha güvende hissedeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“KADINLAR HER YERİ GÜZELLEŞTİRİYOR”

Kadın taksi şoförleri artınca kalitenin de artacağını söyleyen Zeynep Kılıç, kadınların girdikleri her yeri güzelleştirdiğini belirterek, “Bunu hep beraber göreceğiz. Sarı camiamızda bundan sonra sarı çiçekler açacak. Biz erkek şoförlere de rakip olacağız, hem deha iyi araç kullanıyoruz hem daha temiziz. Kadın şoförler artınca kalite artacak, trafik daha da güzelleşecek” dedi.

“GÖRÜNCE MUTLU OLUYORLAR”

7-8 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen İlknur Yılmaz, insanların kadın taksici görünce mutlu olduğunu ve şaşırdıklarını anlattı. Yılmaz, “Günde 8 saate kadar çalışıyorum. Kadın taksi şoförünün aracı bile fark ediyor, daha temiz, özenli. Bu işi severek yapıyorum. Uzun mesafe, kısa mesafe diye müşteri ayrımı yapmıyorum. Mesleğimi severek yaptığım için olumlu tepkiler alıyorum” ifadelerini kullandı.

