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Trafik polisleri yeni üniformaları giydi
Trafik polisleri yeni üniformaları giydi
Emniyet Genel Müdürlüğünce genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi. Trafik polisleri ise bugün yeni üniformaları giymeye başladı...
Yaşam 18 Mart 2019 - 13:49

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtılan yeni kıyafetleri bugün trafik polisleri giymeye başladı. Tasarlanan yeni üniformalar, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak daha rahat ve hareket kısıtlaması olmadan olaylara daha etkili bir şekilde müdahale etmeye imkan sağlayacak şekilde oluşturuldu.
Sadece trafik polisleri değil, mahalle bekçileri dahil pek çok birimde değişikliğe gidildi. Değişikliğin ardından artık kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanılmayacak. Kaldırılan bu kıyafetlerin yerine ütü gerektirmeyen tişört, gömlek ve pantolon ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabı kullanılacak. İşte polisimizin yeni kıyafetleri…

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