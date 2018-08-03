Trafikte defalarca makas atan sürücü pişkinliği pes dedirtti

TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda motosikletliye “Beni takip et” diyen otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi. Araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan magandanın pişkin tavırları “Bu kadarına da pes” dedirtti. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da bir sürücü yaptığı tehlikeli hareketlerle trafikte tam anlamıyla terör estirdi. Kendi canını tehlikeye atmasının yanı sıra trafikte seyreden başka insanların da hayatlarını tehlikeye atan şahsın görüntüleri büyük tepki çekti.

Trafik magandası, TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün yanına lüks otomobiliyle yaklaşıp, “Beni takip et” dedi.

Bir anda araçların arasında makas atmaya başlayan şahsın tehlikeli hareketleri, motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Pişkin tavırlarıyla da dikkat çeken ve dakikalarca bu şekilde giden trafik magandası bir süre sonra sapaktan ayrılarak kayıplara karıştı.

Akıllara takılan ve defalarca sorulması gereken soru şu: “Trafikte kendisini tatmin etmek için başka insanların canını tehlikeye atan bu şahıs, ölümlü bir kazaya neden olsaydı, bir babanın, annenin ya da evladın ölümüne neden olsaydı bunun bedelini nasıl ödeyecek, yitirilen bir canı nasıl geri getirecekti?