Trafikte yeni risk: Sosyal medya bağımlıları

Genel istatistiklerine bakıldığında daha çok uzun tatil dönemlerinde, kural ihlali nedeniyle kazaların yaşandığına dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Medya ve Digital Pazarlama Uzmanı Bahadır Akçay, son yıllarda araç sürücülerinin direksiyon başında cep telefonu kullanmalarının da ölümlü trafik kazalarında ilk sebeplerden biri haline geldiğini söyledi.

Akçay, Avrupa ülkelerinde son 3 yılda yaşanan trafik kazalarının yüzde 60 oranında cep telefonu kaynaklı olduğunu ifade ederek ülkemizde de özellikle sosyal medya bağımlılarının direksiyon başında trafik canavarına dönüştüklerini ve kazaya sebebiyet verme oranlarının her gün giderek yükseldiğini belirterek “Bir taraftan araç kullanırken bir taraftan yüksek sesli müzik eşliğinde hız göstergesinin videosunu çekme çılgınlığından tutun da hızla ilerlenen yolun canlı video paylaşımının yapılmasına kadar tamamen trafik kazasına davetiye çıkaran sosyal medya paylaşımları gelen beğenilerle gereksiz bir ego tatmini sağlayabilir ancak bir saniyelik bir hata hem kendi hayatlarına hem de başkalarının hayatlarına mal olabilir.”

Özellikle uzun yolculuklarda mola verene kadar cep telefonundan uzak durulması gerektiğini ifade eden Akçay “Direksiyon başında bağlanılan sosyal platformlar sürücünün dikkatini dağıtabileceği gibi psikolojik durumunu da anlık değiştirebilir. Alkol bağımlılığından daha ileri seviyede olan sosyal medya bağımlılarının araç kullanmaları trafikteki en büyük risklerden bir tanesidir. Sosyal medya bağımlısı yayalar bile elinde cep telefonu ile yürürken duran arabalara çarpıyorsa, çukurlara düşüyorsa direksiyon başındakilerin neler yapabileceğini az çok kestirebiliyoruz. Hem kendi can güvenliğiniz hem de başka insanların yaşam hakkı için trafikte cep telefonu kullanmayın. Çok acil bir durum varsa ya da sosyal platformlara bağlanmanız şart ise mola noktasına kadar sabredin.”