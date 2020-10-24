Trakya’da son 91 yılın en kurak dönemi

Edirne'de geçen yıl kuraklık nedeniyle üründe verim kaybı yaşayan üretici, bu yıl ekim yapmak için tarlalara gecikmeli girdi. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği Başkan Yarımcısı Lütfü Açar, üreticilerin bundan sonra kendilerini değişen iklime göre ayarlaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Kuraklık nedeniyle, buğdayda yüzde 30, ay çekirdeğinde de yüzde 50 verim kaybı yaşandı.

“EKİM YERİNE, KASIMDA BAŞLIYORUZ”

İklimlerin artık değiştiğini ve ürünlerini ekim ayı yerine kasım ayında ekmeye başladıklarını belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, şunları söyledi:

* Yağışlar geç gelmeye başladığından bizim ekilişlerimiz de geçe kalıyor. Bunun sebebi erken ektiğimiz yerlerde, yağış zamanında düşmüyor, kurak oluyor ve çeşitli sebeplerden dolayı hastalık oluşuyor buğdaylarda.

* Önceden ekim ayının 15’i gibi ekilişe başlardık, şimdi artık ekim ayının sonu ya da kasım ayının başı diyoruz. Özellikle geçen sene çok ılıman bir kış geçirdik. O yüzden ekilişleri hastalık yapmaması adına daha geç gerçekleştiriyoruz.

“TOPRAK İYİ TANINMALI”

* Üreticimiz değişen iklim şartlarını göz önüne getirmekle birlikte, üretim alanlarını, toprağını iyi bilmeli ve ona göre de hedeflediği ürün doğrultusunda girdi kullanımına dikkat etmeli.

* Toprak ne istiyor, ona göre gübreleme programı yapmalı. Bugün ekim öncesi ve ekim esnasında, bitki besin elementini ne kadar doğru bir şekilde kullanırsa, bunun ilerdeki yansıması olumlu olur.

* Ama bugün bitki besleme programı eksik uygulanırsa, bunun ileride telafisi olmuyor. Üretim pahalı ama bunu çiftçimiz cebindeki ve bu konuya ayırdığı sermaye doğrultusunda en uygun girdiği kullanmasında fayda vardır. (DHA)

