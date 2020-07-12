Trakya’nın ‘sarı gelini’ ayçiçeği tarlalarına fotoğrafçı akını

Trakya’nın sarı gelini olarak adlandırılan ayçiçeğinin bölgede rengârenk bir görsel şölen sunmaya başlamasının ardından fotoğrafseverler ayçiçeği tarlalarına akın etmeye başladı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve EFOD, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde Ayçiçeği Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği düzenleyerek fotoğrafseverleri yeni normalleşme sürecinde bir araya getirirken; fotoğrafçılar da en iyi fotoğraf karesini yakalayabilmek için adeta yarıştılar.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD), Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde Ayçiçeği Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği düzenledi. Trakya'nın sarı gelini olarak adlandırılan ayçiçeği tarlalarının bölgede oluşturduğu görsel şölen, corona virüsü salgınında kontrollü normalleşme ile fotoğrafseverlere açıldı. Edirne'nin ve Trakya bölgesinin tarımsal zenginliğinin sosyal medya üzerinden tanıtılarak turizmin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda fotoğrafçı bir araya geldi.

DEKORATİF İSTASYONLAR İLGİ ÇEKTİ

Ayçiçeği Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği'ne katılan fotoğrafseverlere, etkinlik öncesi maske dağıtılırken; görevliler tarafından ateş ölçümü de gerçekleştirildi. EFOD tarafından ayçiçeği tarlasında hazırlanan çeşitli dekoratif istasyonlarda fotoğraf çekimleri yapılan etkinlikte, ayçiçeği ile birlikte modeller de Trakya bölgesine özgü kıyafetleriyle poz verdiler.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Üflemeli Orkestrası'nın da konser verdiği etkinlikte fotoğrafseverler, ayçiçeğinin en güzel fotoğraf karesini yakalayabilmek amacıyla adeta yarıştılar. Etkinlikte, Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu Başkanı Bahar Ece Başboğanoğlu ile dans eğitmeni Göktuğ Fıçıyapan'ın dans koreografisi ise fotoğrafseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Balkan ezgileriyle birlikte, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, üflemeli çalgılar ekibiyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kontrollü normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbiri alarak uzun bir süredir evde sıkılan vatandaşlarımızı ayçiçeği tarlalarıyla buluşturacağız.

Edirne 2021'de festivaller şehri olacak. Ayçiçeği festivalini 2021'de daha geniş katılımla halkımıza, yerli ve yabancı ziyaretçiye sunacağız. Bugün burada güzel bir etkinlik gerçekleştireceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTEDİK”

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de ayçiçeğinin, Trakya'nın sarı gelini olarak adlandırıldığını söylerken; “Bunu biraz hem görsel hale getirmek, hem de Türkiye'ye tanıtmak istedik. Çünkü Trakya'da köylünün önemli bir geçim kaynağı. Amacımız, bu etkinlikte ayçiçeği ile birlikte bir fotoğraf etkinliği yapmak. Bunun için 5-6 dekoratif istasyon oluşturduk. Talika getirdik, dekoratif yön levhaları yaptırdık. Sanki tarlaya açılan bir kapıymış gibi 2 adet kapı koyduk. Bir yerde yöresel kıyafetleriyle molada yemek kompozisyonu hazırladık. Bir ressam arkadaşımız geldi, tuvaliyle ayçiçek tarlasını resmedecek. Arada 1-2 tane sembolik olarak korkuluk koyacağız. Fotoğrafçıların daha iyi çekim yapabilmesi için 2 römork platform olarak kullanıldı. Amacımız iyi bir gün geçirmek. Bu etkinliği, Edirne İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz. Amacımız bundan sonraki etkinlikleri devam ettirmek” diye konuştu.