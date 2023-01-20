Trans birey hamile kaldı, hem anne hem baba oldu

ABD’li trans birey Danny Wakefield, erkek olmak için geçirdiği ameliyatlara rağmen hamile kaldı, bebeğinden vazgeçmedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Seattle kentinde yaşayan trans birey Danny Wakefield'ın hamile kalarak çocuk sahibi olması sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kız olarak doğan ancak non-binary (cinsiyetsiz) olmayı tercih eden ve bir dizi cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren 36 yaşındaki Wakefield, 2 yıl önce hamile kalınca büyük sürpriz yaşadı. 9 yıl süren cinsiyet değiştirme sürecinde testosteron ilaçlarına ara verdiği dönemde yaşadığı tek gecelik ilişkide hamile kaldığını anlatan Wakefield, “Kendimi bir kadın olarak hissetmiyorum ama organlarımın bana sunduğu avantajı kullanmak isterim” dedi.

Hamile kalınca önce şoke olduğunu, sonra hem anne hem de baba olmak için hazırlıklara başladığını belirten Danny Wakefield, yaşadıklarını sosyal medyada da adım adım paylaştı. Bebeğini 2020'de kucağına alan trans birey, önceden kendini erkek olarak hissettiğini ama şimdi cinsiyetsiz kimliği benimsediğini ifade etti.

Erkek olarak doğan bebeği Wilder'ı da cinsiyetsiz bir birey olarak yetiştirmek istediğini söyleyen Wakefield, 1 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu sosyal medyada çok olumlu yorumlar aldığını anlattı. Wakefield, çocuk sahibi olmanın cinsel kimlikten bağımsız bir duygu olduğunu söyleyerek “Bir erkek olarak çocuğumu karnımda taşıma şansına eriştim. Doktorlar bile ilk gördüklerinde inanamadı” ifadelerini kullandı.

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