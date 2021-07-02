Trendyol’dan Türk sporuna destek

Trendyol, Futbol Milli Takımlar Resmi Sponsorluğu'nun ardından spora yaptığı katkılara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Resmi Sponsoru oldu. Trendyol, aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek 5 milli sporcuya da desteğini açıkladı.

Trendyol, 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek olan, güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli'ye destek olacak.

Trendyol'un Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini belirten Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu konuyla ilgili açıklamasında, “Ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefiyle, Türk sporunun gelişmesine ve sporcularımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin Olimpiyatlarda güçlü temsiliyeti için yıllardır büyük emek harcayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo'da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın Olimpiyat heyecanını paylaşıyor; Tokyo'da yürekten başarılar diliyoruz” dedi.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise “”Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol'un, TMOK resmi sponsorluğu ile Olimpik sporcularımıza olan desteğinin, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımız açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ayrıca, bu iş birliğinin daha fazla sporcumuzun Olimpiyatlar yolunda desteklenmesi açısından da bir farkındalık yaratacağını düşünüyor, Trendyol ile birlikte sporcularımızın yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.