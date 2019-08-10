TRT Çocuk’ta program yapan Gözde Çevik özür diledi

TRT Çocuk kanalında program yapan Gözde Çevik, dün yayınına bağlanan 9 yaşındaki Utku Kaz Dağları ile ilgili bir şeyler söylemek isterken, çocuğu yayından aldı. O andan itibaren sosyal medyada adeta linç yiyen Çevik, bir açıklama yaparak kendisini savundu.

“Nereden bilebilirdim ki TRT Çocuk’un hiçbir zaman konusu olmayan gündelik tartışmaların benim programımda dile getirileceğini, nereden bilebilirdim ki çevre duyarlılığını çocuklara en iyi anlatan kanalıma tam da bu konuda eleştiriler geleceğini” diyen Çevik şöyle devam etti “Sosyal medyada bu şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm… Bırakalım da Türkiye’nin ortak değeri TRT Çocuk, siyasetten, günlük tartışmalardan uzak dursun. Ben, o tertemiz çocuklar sayesinde neşe dolu bir hayat geçiriyorum. Tartışmalarınızı bizden ve çocuklarımızdan uzak tutun. Biz size rağmen gülmeye, eğlenmeye, bunları yaparken de öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da gündelik tartışmalarınızın bir parçası olmayacağız. Son olarak; sosyal medya üzerinden küfür eden hakaret edenleri çocukların gülen yüzü hatrına umursamıyorum.”

Tartışmaların ardından TRT de bir açıklama yaptı ve “Bu tartışmaların bir canlı yayın üzerinden TRT Çocuk’a taşınmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi…

