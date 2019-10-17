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Trump yetmiyormuş gibi bir de kelebeği çıktı!
Trump yetmiyormuş gibi bir de kelebeği çıktı!
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Batı Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülen ''Amerikan beyaz kelebeği'' adlı haşere için, ''Trump'tan sonra en büyük zararlı'' dedi.
Deniz AYHAN
Yaşam 17 Ekim 2019 - 12:45

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Batı Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülen ”Amerikan beyaz kelebeği” adlı haşerenin fındık alanlarına büyük zarar verdiğini belirterek, ”Trump’tan sonra en büyük zararlı Amerikan beyaz kelebeğidir” dedi.

Yılmaz, TBMM’de yaptığı açıklamada, bu haşerenin fındık alanlarının yanı sıra orman alanlarını da ciddi biçimde tehdit ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dut ve dişbudak ağaçlarından yayılan Amerikan kelebeği fındık rekoltesinde yüzde 40'lara varan zarar vermektedir. Tarım müdürlükleri ve Tarım Bakanlığı durumun vahametinin farkında değil ve yılda bir sefer kimyasal ilaç dağıtarak mücadele edebileceklerini zannediyorlar. Bakanlığımızın yapması gereken zararlı, bulaşmış ve bulaşması muhtemel alanların bir an önce tespit edilip biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadelenin birlikte yapılmasıdır. Amerika'dan gelen Trump'tan sonraki en büyük zararlı Amerikan beyaz kelebeğidir ve mücadele den etkin bir şekilde yapılmalıdır.”

İşte, Amerikan kelebeği…

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Son güncelleme: 12:51 - 17.10.2019
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