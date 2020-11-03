Tsunami korkusu nedeniyle balıkçılar denize açılmıyor

İzmir'de meydana gelen depremin ardından oluşan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ev, iş yeri ve teknenin zarar gördüğü tsunami sonrası korku yaşayan balıkçılar, avlanmaya çıkmıyor.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi’nde oluşan tsunami sonrası, bir kişi hayatını kaybetti.

Deniz sularının 2 metre yükseldiği mahallede, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Onlarca tekne battı ve hasar aldı.

Tsunaminin oluşturduğu tahribatın yanı sıra, vatandaşları psikolojik olarak da olumsuz etkiledi. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle korku yaşayan balıkçılar avlanmaya ara verdi.

BALIKÇI TEKNELERİ LİMANDA BEKLİYOR

Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, şunları söyledi:

* Tsunami bizi çok kötü etkiledi. Kooperatifimizde 110 üyemiz var. Bunların çoğu bitik durumda. 4-5 teknemiz battı.

* 30 balıkçı teknesinde hasar var. Binin üzerinde ağımız şu an denizde.

* Balıkçılarımız tsunami olur korkusuyla şu an ava çıkamıyor. Bu yüzden limanda bekliyoruz.

* Kooperatif olarak mağdur olan balıkçılarımıza yardım ediyoruz. (DHA)

