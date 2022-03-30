Tüfekle vurulan Akdeniz foku kurtarılamadı

Muğla'nın Milas ilçesi sahilinde tüfekle vurulmuş halde bulunan ve korumaya alınan Akdeniz foku yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahilinde 28 Mart’ta vatandaşların yaralı olarak bulduğu Akdeniz fokuna sahil güvenlik, jandarma ve Akdeniz Koruma Derneği’ne gelen ihbar üzerine olay yerine gidilerek müdahale edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Akdeniz fokunun ateşli silah ile yaralandığını tespit etti. Sevimli fok yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİDE ATEŞLİ SİLAH İLE YARALANDIĞI BELİRLENDİ

Akdeniz Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Yapılan nekropside genç erkek birey olduğu tespit edilen Akdeniz fokunun ateşli silah ile yaralandığı belirlendi. Akdeniz’de kritik derecede tehlike altında olarak değerlendirilen Akdeniz fokunun türünün her bireyi neslin devamı için kritik öneme sahip. Akdeniz Koruma Derneği olarak bu nadir canlının korunması için yetkililerle işbirliği içinde çalışma halindeyiz. Ayrıca türün önemine yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı aktif olarak devam ettiriyoruz” denildi.