Tüfekle vurulan kedi, yaşam mücadelesi veriyor

Kozan ilçesinde bir hayvansever, kaldırımda arka ayakları tutmayan bir kedi gördü. Kedinin yanına gelen kişi durumunun ağır olduğunu fark edince video çekerek Adana’da bulunan Doğa Gönülleri ve Hayvanları Koruma Derneği’nin (DOGİAD) Başkanı Selen Usta’ya gönderdi. Videoyu izleyen Usta, dernek üyesi arkadaşlarıyla ilçeye gitti.

Ölmek üzere olan kediyi Adana’ya getiren Usta, hayvanı tedavi için veteriner kliniğine götürdü. ‘Sakız’ adı verilen kedinin çekilen röntgen filminde 8 saçma tespit edildi. Veteriner Hekim Mete Betin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüklerini söyleyerek ‘Sakız’ın durumunun ağır olduğunu belirtti.

“BUNUN ADI İŞKENCEDİR”

‘Sakız’ın vücudunda 8 saçma olduğunu tespit ettiklerini belirten Betin, bunlardan 4’ünün hayvanın bel omuruna geldiğini dile getirdi. Bu durumun kedide felce neden olduğunu kaydeden Betin, “Sorunumuz sadece felçlik değil. ‘Sakız’, iki hafta felçli bir şekilde sokaklarda aç ve susuz kalmış. Şu an için sağlık durumu çok kötü. Aşırı susuzluktan dolayı böbrek yetmezliği yaşayabilir. ‘Sakız’, hayati riski atlatırsa onu ameliyat edip kurşunları çıkarma ihtimalimiz var. Ama önceliğimiz onu hayatta tutmak. İnsan üzülüyor. Hayvan hakları yasasının önemi ortaya çıkıyor. Kedimize tek saçma tüfeğiyle 8 el ateş edilmiş diye düşünüyoruz. Bunun adı işkencedir” dedi.

“SAKIZ’, YÜREĞİMİZİ PARÇALADI”

DOGİAD Başkanı Selen Usta ise “İlk gördüğümüzde yüreğimizi parçalayan ‘Sakız’, röntgen sonucuyla ikinci kez yüreğimizi parçaladı. Çünkü o saçma mermileri görünce insanoğlunun vahşetinden dolayı bir kez daha yıkıldık. Umuyorum ki onu hayatta tutabiliriz. Bu aralar hayvan hakları yasası yine gündemde ama hâlâ bir sonuç çıkmadı. Artık üzülmek istemiyoruz. Hayvanların hakları korunsun istiyoruz” diye konuştu. (DHA)

