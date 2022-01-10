Tükenmişlik sendromuna karşı geldi, dünyanın en zenginleri arasında yer aldı

Hızlı çalışma hayatına rağmen motivasyonu hiç düşmedi... Bill Gates, son yıllarda sık sık gündeme gelen, iş hayatının en önemli sıkıntılarından biri olan tükenmişlik sendromuna karşı nasıl durduğunu anlatıyor.

Sozcu.com.tr

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DSÖ’ye göre tükenmişlik, yönetilemeyen kronik iş yeri stresinin sonucu olarak ortaya çıkan bir sendrom. Düşük üretkenliğe neden olmasının yanı sıra, stres veya endişe duygularını da beraberinde getiriyor. Ancak bazıları, iş yerinin talepleriyle başa çıkma konusunda oldukça kararlı. Bunlardan biri de Bill Gates…

Hızlı tempolu kariyerine rağmen Bill Gates, daha kariyerinin başında Microsoft’ta asla tükenmeyeceğine ikna olmuştu.

Gates, Microsoft’u 20 yaşındayken kurmuş. 1984’te 28 yaşındayken NBC’ye Microsoft’un o yıl 100 milyon dolardan fazla gelire ulaşacağını söylemişti. Yoğun iş temposuna rağmen işten bıkmayacağından emin olan Gates, çözümü Microsoft’ta her günün farklı olduğunu fark ederek buldu:

RUTİNE KARŞI GELDİ

“Ofislerimize girip yeni programlar düşünüyoruz, toplantılarda bir araya geliyoruz, son kullanıcıları görmek için dışarı çıkıyoruz, müşterilerle konuşuyoruz. Çok fazla çeşitlilik var ve her zaman yeni şeyler oluyor. Ve bunun sıkıcı olacağı bir zamanın geleceğini hiç sanmıyorum.”

Yıllar geçtikçe Gates, kariyerinde başarılara imza atarak ilerlemeye devam etti. Microsoft 1986’da halka açıldı ve dünyanın en zengin adamı olmaya devam etti.

Gates’in kariyerinde tükenmişliğe yer olmamasının en büyük nedeni geliştirdiği bakış açısı oldu. Ona göre, her gün rutin bir iş hayatı yoktu. Gates; rutinden kaçınarak, yeni projeler bularak ve kendine meydan okuyarak işte tükenmişlikten kaçınmaya çalışırken harikalar yarattı.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ÜÇ BELİRTİSİ…

Tükenmişlik sendromu konusunda önde gelen bir uzman olan California Üniversitesi’nden Christina Maslach, tükenmişliği ölçmek için en yaygın kullanılan araç olan Maslach Tükenmişlik Envanterini oluşturdu.

Bu ölçüm, tükenmişliğin üç ana belirtisine bakıyor: Bitkinlik, motivasyon eksikliği ve düşük iş performansı.

Maslach da çalışanlarda bu belirtilerin olması halinde Gates’in rutinin dışına çıkma önerisi dışında; egzersiz yapmayı da öneriyor. Ayrıca ister arkadaş ister yönetici olsun, işteki insanlarla konuşmak ve nasıl hissedildiğini paylaşmanın da işe yarayabileceğini belirtiyor.

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