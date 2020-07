Tül beyazlatma için yapılacaklar

Özellikle bahar temizliğinin gelmesi ile tüllerinizi tertemiz, bembeyaz bir şekilde yıkamak ve evinizi havasını değiştirmek istiyor olabilirsiniz çünkü tüller evin hem iç hem de dış dekorasyonu için en önemli parçalardandır. Ancak zamanla kararan tüller ne kadar yıkarsanız yıkayın o eski beyazlığına kavuşamayabilir. Evin içinden ve dışından gelen toz ve kirlerin tüllerinize yerleşmesi tüllerin sararmasına ve grileşmesine neden olur.

Temizliğin zor aşamalarından biri olan tül yıkama ve ütüleme işlemi istenilen sonuç elde edildiğinde her zaman huzur vericidir. Evinizi şıklığına şıklık katan tüllerinizin kalıcı beyazlığa ulaşması için bazı formülleri deneyebilir ve şaşırtıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Peki tüller nasıl beyazlatılır? Hangi yöntemlerle tüller eski beyazlığına kavuşur? İşte yanıtları…

ŞAŞIRTICI AMA GERÇEK TOZ ŞEKER MUCİZESİ

Hemen hemen her evde bulunan toz şekerle tüllerinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Aslında bilindik bir yöntem olsa da hala denemeyenlerin uygulaması gereken bir formüldür. Bunun için her zaman yıkadığınız ayarda perdelerinizi makinaya yerleştirin. Üzerine 2 tatlı kaşığı tepeleme toz şeker ilave ederek makinenizi çalıştırın. Makine bittiğinde göz kamaştırıcı tüller içinizi açacak ve bir an önce asmak isteceksiniz.

HİJYEN DEYİNCE AKILLARA İLK O GELİR : SİRKE

Evinizin dip köşe her alanında kullanabileceğiniz sirke bu defa tüllerinizde etkili temizlik sağlıyor. Deterjan gözüne bir miktar ilave edeceğiniz sirke ile bembeyaz tüllere sahip olurken aynı zaman da tüllerinizde gözle görülür bir temizlik sağlayabilirsiniz. Aynı zaman da yumuşatıcı özelliği ile tülleriniz yumuşacık olacak.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Son günlerde halı, koltuk temizliğinde yaygın olarak kullanılan bulaşık makinesi tableti tüllerde de etkili bir temizlik sağlıyor. Tül ve perdeleri makineye yerleştirdikten sonra içine bir adet bulaşık makinesi tableti atın ve her zamanki ayarında çalıştırın. Makineden çıkardığınızda bembeyaz tülleri gördüğünüzde bu yöntemi her seferinde denemek isteyeceksiniz.