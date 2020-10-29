‘Tülüşah’ için park oluşturulacak

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'geleceği çok tehlikede' olarak belirlediği Kuşadası Tülüşahı'nın (Aydın Gaşağı) doğal yaşam alanı parka dönüştürülecek.

Aydın Valiliği, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Kuşadası Belediyesi, Yaylaköy Muhtarlığı ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ortak çalışmasıyla etrafı çitle çevrilen Kuşadası Tülüşah’ının doğal yaşam alanı parka dönüştürülecek.

TÜLÜŞAH ÇOĞALTILMAYA ÇALIŞILACAK

ADÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Özkan Eren ve Doç. Dr. Yelda Emek’in, korunan alanda tohumla bitkiyi çoğaltma çalışmaları olumlu sonuç verirse, iki yıl sonra çoğaltılan Tülüşah’ların olduğu alan Kuşadası Belediyesince parka dönüştürülecek.

Tülüşah’lar ile bölgedeki sığır kuyruğu, hatmi, binbirdelik otu, kantoron, böğürtlen gibi bitkiler de yapılacak olan peyzaj düzenlemesi ile koruma altına alınmış olacak.

HER BAHÇEYE BİR TÜLÜŞAH

Çalışmaların ikinci aşamasında her bahçeye bir Tülüşah projesinin hayata geçirileceğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Saksılarda tohumlar çimlendirilerek fideler oluşturulduktan sonra ‘Kuşadası’nda Her Bahçeye Bir Tülüşah’ projesinin başlatılması hedefleniyor. Tür Koruma Eylem Planı kapsamına alınan tülüşah ile tüylü çan çiçeği gibi iki endemik bitki türünün Kuşadası’nda bulunması, kentin doğal zenginliği ve dünyada yaygın bir şekilde gelişen botanik turizmi açısından da çok önemlidir” dedi.