Tüm dünyada dayanışma için ışıklar kapanacak

WWF’in iklim krizine dikkat çekmek için 2007’den beri ışıkların bir saat kapatılması çağrısı yaptığı “Dünya Saati” etkinliği, bu yıl “Dünya Dayanışma Saati” teması ile gerçekleştirilecek. Işıklar 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında bu kez doğa ve insanlık için dayanışma temasıyla kapanacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna ve iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”, bu yıl tüm dünyada, 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Dünya Saati kapsamındaki etkinlikler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl sadece evlerde yapılacak ve dijital mecralardan paylaşılacak. Doğa ve insanlık için dayanışma adına “Dünya Dayanışma Saati” temasıyla düzenlenecek Dünya Saati ile küresel zorluklarla baş etmek için dayanışmanın önemine dikkat çekilecek.



DIŞ MEKANLARDA YAPILMAYACAK

Önceki yıllarda dış mekânlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak bireysel katılım ön plana çıkarılacak, etkinlikler dijital mecralara taşınacak. Türkiye'de WWF-Türkiye'nin öncülük ettiği “Dünya Saati” kapsamında bireyler 1 saat boyunca evlerinin ışıklarını kapatarak ve sosyal medyayı takip ederek Dünya Saati'ne katılacak. Dünya Saati'ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaparak katılım sağlanıyor.



“BİRLİK OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, tüm bireyleri doğa ve insanlık için dayanışmaya davet ederek “Sosyalleşmeyi kısıtladığımız bu günlerde yalnız olmadığımızı, fiziksel olarak bir arada olamasak da aslında büyük insanlık ailesi olarak beraber olduğumuzu, kolektif hareket edersek ne kadar güçlü olabildiğimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz Dünya Saati'nde, 28 Mart akşamı evlerimizde bir saatliğine ışıkları kapatarak birlik olduğumuzu gösterebiliriz” dedi.

IŞIKLAR KAPANINCA NELER YAPABİLİRSİNİZ?

WWF cumartesi günü ışıkları kapattığınızda neler yapabilirsiniz, o konuda da çeşitli önerilerde bulundu…

Saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışlayabilirsiniz. Karanlık evlerden yükselen alkışlarla ne kadar kalabalık olduğumuzu göreceksiniz.

Mum ışığında evinizde yarattığınız sessizliği iç huzurunuz için değerlendirebilirsiniz.

Radyo tiyatrolarını evde canlandırma zamanı! Aile üyelerinizle birlikte doğaçlama bir tiyatro oyunu sergileyebilirsiniz.

WWF'in “Gezegenimiz” belgeselini izleyebilirsiniz.

Gün içinde aile üyelerinizle birlikte mutfakta yemek hazırlayabilir ve mum ışığında birlikte yiyebilirsiniz.