Tüm zamanların en çok kazandıran rolleri

Kimi filmler sadece senaryolarıyla değil aynı zamanda oyuncusuna kazandırdığı parayla da anılır. Oyuncuların film anlaşmaları yaptıkları dönemde beyazperdenin isimleri bütçeleriyle de merak konusu olur. Gişede rekorlar kıracağına kesin gözüyle bakılan filmlerin bütçelerinde de son derece bonkör davranılır.

Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran rolleri, oyuncular ve yönetmenler arasındaki bazı efsanevi anlaşmalardan birkaçını sizin için sıraladık.

20. Emma Stone, La La Land' deki Mia rolüyle





Stone, Forbes’un 2017 yılında yayınladığı dünyanın en yüksek ücretli oyuncuları listesinde 26 milyon dolarla zirveye yerleşti. Bu servetin çoğu, 2016 yapımı La La Land filmindeki Oscar ödüllü rolünden geliyor.

19. Ryan Reynolds ve Six Underground



Reynolds, Six Underground'daki rolü ile beraber 27 milyon dolar kazanca sahip oldu. 2019 yapımı filmin bütçesi 150 milyon dolardı.

18. Arnold Schwarzenegger ve Terminator 3: Rise of the Machines



Schwarzenegger'in isminin Terminatör ile beraber anılmasına şaşmamak gerekiyor.

Başarılı aktör, 29,5 milyon dolarlık bir kazanç elde etti.

17. Jim Carrey ve Yes Man



Carrey’nin 30 milyon dolarlık bir kazanca sahip olmasını sağlayan filmlerden biri oldu. Hatta Carrey'nin bu film için kendisine bir ücret verilmesinden ziyade filmde hak sahibi olmak istediği söyleniyor.

16. Will Smith ve Bright



Variety'nin haberine göre 2017 yılının en popüler filmleri arasında yer alan Bright ile Will Smith 35 milyon dolar kazandı.

15. Tom Hanks ve Saving Private Ryan



En kazançlı anlaşması olmasa da başarılı aktöre 40 milyon dolar kazandırdı.

14. Cameron Diaz ve Bad Teacher



Diaz’a “Bad Teacher” filminin çekilmesi için sadece 1 milyon dolar ödendi, ancak oyuncu, gişe kazancının bir kısmını da aldı ve bu da 40 milyon dolara denk geliyor. Diaz'ın bu anlaşması, Hollywood tarihinin en efsanevi anlaşmalarından biri olarak görülüyor.

13. Daniel Craig ve Knives Out



Devam filminin çekilmesiyle ilgili haberlerin son günlerde sık sık dolaştığı filmden eski Bond'umuz toplamda 100 milyon dolarlık bir kazanç elde edecek gibi görünüyor.

Lionsgate stüdyosu tarafından 40 milyon dolarlık bir bütçeyle ortaya çıkan Knives Out, dünya çapında 300 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti.

12. Leonardo DiCaprio ve Inception



DiCaprio, Christopher Nolan’ın 2010 yapımı filmi Inception'da sadece gişeden en az 50 milyon dolar kazandı, ancak anlaşması aynı zamanda ev videosu ve televizyon satışlarını da içeriyordu. Forbes’un haberine göre, film çok riskli olduğu için bütçesinde kesintiye gitmişti ancak gişe hasılatı için yakışıklı oyuncu ve Nolan bir anlaşma yapmışlardı.

11. Jack Nicholson ve The Joker



Nicholson’a 1989'da çekilen Batman filmindeki Joker rolü için peşin olarak 6 milyon dolar ödenmesine rağmen, oyuncuyla gişe kazançları ve devam filmlerindeki ürün satışlarını içeren kazançlı bir anlaşma da yapıldığı biliniyor. Nicholson, 50 milyon dolara yakın bir kazanç elde etti.

10. Johnny Depp ve Jack Sparrow



Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, 410 milyon doları aşan prodüksiyon maliyetiyle şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmlerden biri. Bu maliyetin büyük bir kısmı personel ve oyunculara ödeme yapmak için kullanıldı. Depp, film için 55 milyon dolar kazandı.

9. Tom Hanks ve Forrest Gump



Hanks'in kazancını artıran bir başka yapım daha… Gişe rekorları kıran Forrest Gump, Hanks’e tahminen 60 milyon dolar kazandırdı.

8. Adam Sandler ve Netflix filmleri



Sandler Netflix ile son derece kazançlı bir anlaşma yaptı ve dört film için 250 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

7. Harrison Ford ve Indiana Jones



Dördüncü bir film için Ford'a 65 milyon dolarlık bir anlaşma sunuldu.

6. Johnny Depp ve Alice in Wonderland





Depp, en çok kazanan oyuncular arasında yer almaya çok uzun bir süredir devam ediyor. Oyuncu, Alice Harikalar Diyarında filminden 68 milyon dolarlık bir kazanç sağladı.

5. Sandra Bullock ve Gravity



Bullock, film için öncelikle 20 milyon dolar aldı. Geriye akalan ödemeyi ise gişe gelirinin %15'i olarak istedi ve bu da 70 milyon dolarlık bir kazanç sağladı.

4. Robert Downey Jr. ve Avengers: Infinity War



Downey, 2018 yapımı Avengers: Infinity War için 75 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atarak Marvel Sinematik Evreninin en yüksek maaşlı aktörü oldu.

3. Tom Cruise ve Mission: Impossible



Cruise, 2012’de Forbes’in en güçlü aktörler listesinde en üst sıralarda yer almasını sağlayan dördüncü Mission: Impossible filminden 75 milyon dolar kazandı.

2. Keanu Reeves ve The Matrix



Üç Matrix filmi içi, Keanu Reeves’in toplam ücreti 250 milyon dolardı.

1. Will Smith ve Men in Black 3



Will Smith’in üçüncü defa rol aldığı film ona tam olarak 100 milyon dolar kazandırdı.

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