Tunç Soyer gün doğmadan görevde: “Gıda kontrol laboratuvarı kuracağız”

Sözcü Yazarı Uğur Dündar’ın belediye başkanlarına yaptığı denetim ve gıda analiz laboratuvarı kurulması çağrısı yankı buldu. Çağrıya ilk karşılık veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Sabah gün doğmadan kolları sıvayan Soyer, belediyeye ait halleri ziyaret etti, denetim yaptı ve gıda kontrol laboratuvarı kurulacağının müjdesini verdi. Soyer, ürünün tarladan sofraya ulaşmasına kadar sağlıklı ve güvenli gıda zinciri kurulacağını, böylece hem üreticinin hem de tüketicinin mutlu ve huzurlu olacağını belirtti. İşte bütün Türkiye’ye örnek olabilecek projenin detayları…

Gökmen ULU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugünkü mesaisine gün doğmadan başladı. Soyer, sabah saat 06:30'dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait sebze ve meyve hallerini ziyaret etti. Uğur Dündar'ın çağrısına kayıtsız kalmayan Tunç Soyer, tüketicinin sağlıklı gıdaya erişimi için gıda kontrol laboratuvarı kuracaklarını açıkladı. Hal esnafıyla sohbet eden, sorunlarını ve önerilerini dinleyen Soyer, belediye yetkililerinden de gıda güvenliği konusunda bilgi aldı.

Medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyer, gıda konusunu bir bütün olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek, “Karakılçık bizim yüzlerce yıl bu topraklarda ekilen kendi atalık tohumumuz. Dün 500 dönüm buğday diktik. Şu anda İzmir'in ovalarında bin dönüm civarında bir alanda karakılçık buğdayı var. Bunu daha da arttıracağız. Karakılçık buğdayından yapılan ekmeğin glüteni daha az, çok daha sağlıklı, besleyici ve lezzetli. Bizi bundan da uzaklaştırmışlardı ama şimdi onu tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu yılın sonunda yerli ve güzel tohumlarla üretilen ürünlerle sofralarımızı donatırken aynı zamanda sağlığa uygunluğunu da sağlamak için bir laboratuvar açacağız. Burada ürünlerin hem pestisit hem toksin hem de mikrobiyolojik tahlillerini yapacağız” dedi.

DÜŞMAN ÜLKEMİZİ TOHUMU İLE ESİR ALDI

Ülkede ıspanaktan salatalığa, pırasadan karpuza kadar her şeyin tohumunun dışarıdan alındığını vurgulayan Soyer, “Aslında biz başka türlü bir işgal altındayız. Düşman ülkeye illa postalları ile girmiyor. Bazen tohumu ile giriyor ve seni esir alıyor. Biraz öyle bir durumdayız” dedi. Bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak için tohumdan başlayarak sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir düzenlemeyi, yepyeni bir perspektifi Türkiye getirmek gerektiğini söyleyen Soyer, “Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Böylece bugün ıspanakta yaşanan, yarın bir başka üründe yaşanacak olan sorunu da gidermiş olacağız. Hal esnafına bu müjdeyi vermek istedim. Onlar buradan gönderecekleri ürünlerin, aldıkları ürünlerin kontrollerini yapabilir hale gelecekler. Başka çaremiz yok. Tohumdan sofraya bütün bu süreci en doğru bir biçimde yönetmek zorundayız. Ne yazık ki büyük bir sahipsizlik, büyük bir boşluk var. Biz belediye olarak elimizden geldiğince bu boşlukta yer tutacağız” dedi.

TEKNİK DONANIMI YÜKSEK LABORATUVAR

Kooperatiflerin ürünlerinin de kontrollünün sağlanacağını kaydeden Soyer, “Kooperatifçiliği destekliyoruz. İzmir'in her yerinde kooperatiflerin kurulmasına ön ayak oluyoruz. Onların ürünlerinin kontrollerini de yapacağız, laboratuvarı hal için de kullanacağız. Üreticimizin de tüketicimizin de içini rahatlatacak ve sorun ortaya çıkmadan ortadan kalkmasını sağlayacak bir gelişme olacak. Bu laboratuvar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile kurulacak. Onların getirdiği standartlara uygun, aynı zamanda teknik donanımı yüksek bir laboratuvar olacak. Her başlıkta kontrol yapabileceğiz” diye konuştu.

UĞUR DÜNDAR BÖYLE YOL GÖSTERMİŞTİ

Usta gazeteci Uğur Dündar, 2 Kasım'da SÖZCÜ'deki köşesindeki “Gıda Teröründe Rekor” başlıklı yazısında, besin maddelerinde taklit ve tağşişin ortaya çıkmasında temel faktörlerin cezaların caydırıcı olmaması ve denetim yapılmaması olduğunu belirtmişti. Dündar, önceki gün Twitter hesabından yayımladığı mesajlarında ise “Ispanak zehirlenmeleri rezaleti Türkiye'de gıda terörü aysberginin görebildiğimiz küçücük ucudur. Hiç kuşkunuz olmasın, ana gövde çok daha büyük ve ürkütücüdür” ifadelerini kullanmıştı. Dündar, belediye başkanlarına da denetim çağrısında bulunmuştu. Dündar, “Belediye başkanları meyve ve sebze hallerinde tam donanımlı laboratuvarları kurmalılar. Hallere gelen tüm ürünlerde ilaç kalıntısı ve kimyasal madde analizi yaptırarak halkı gıda terörüne karşı korumalılar. Büyük hizmet olur” demişti.