Edirne’nin can suyu Tunca Nehri bataklığa döndü

Kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri, kum adacıkları ve yosunlarla kaplanarak adeta bataklık görünümünü aldı.

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Kaynağını Bulgaristan’dan alan Tunca Nehri’ndeki su seviyesinde, hem havzasındaki hem de Edirne’deki yağışların azlığı nedeniyle düşüş yaşanıyor.

Nehrin geçen ay saniyede 14 metreküpe kadar çıkan debisi, 6 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak nehir yatağında kum adacıkları oluştu, çöpler gün yüzüne çıktı ve yüzeyi yosunlarla kaplandı.

Bu durum canlıları da olumsuz etkiliyor. Azalan su seviyesine bağlı olarak hem daha az yaşam alanı hem de daha az oksijen kalıyor.

Tunca Nehri’nin dibi görmesiyle birlikte suyun içerisinde yer alan otomobil lastiği, plastik atıklar ve çöpler görenleri şaşırtıyor.

“BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMIYOR”

Nehir kıyısında restoran işleten Selahattin Kaya, “Sultanlar ve festivaller şehri Edirne’mize Tunca Nehri’nin bu görsel kirliliği maalesef yakışmıyor. Lütfen çöplerimizi nehirlerimize atmayalım” dedi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, “Yeşil alanlar, nehirler ve meralar konusunda değerli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine bağlı olarak nehirlerimiz kuruyor. Nehir kuruyunca üzerinde nehir dibini koruyan nilüferler ve sazlıklar oluşuyor. Bilim insanları bu tabakanın kaldırılmasının doğru olmadığını söylüyor. Çünkü o bitkiler suyun azalmasına bağlı dengeyi korumak için oluşuyor. Fakat nehir kıyısında yapılan piknik sonrası bırakılan çöpler nehirdeki sazlıklara takılıyor ve çirkin görüntü oluşuyor. DSİ’nin bir temizleme mekanizması yok. Bu nedenle çevre ve doğa dostu insanlar bizzat nehre girerek temizlik yapıyor” ifadesini kullandı.

“ONLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM”

Eren, sözlerine şöyle devam etti: “Çöplerin düzenli toplanması lazım. Bunun için kurulmuş mekanizmalar var. Her gün temizlik yapılabilir. Çok mu zor bir görevlinin gelip buradaki çöpleri nehire karışmadan toplaması. Ya da buraya bir konteynır koyup, araya da küçük çöp kutuları koyup bakım ve temizlik yapılması çok zor değil. Bu basit işlemler yapılsa nehire değişik materyaller karışmayacak. Bu kadar basit bir konuyu vatandaş çevreyi kirletiyor diye es geçmemek lazım. Bunun için belediye ve devlet su işleri bir araya gelir ve buna bir çözüm arayışına gider. Çöplerin en baştan nehire karışmasını engellemek ve buraları düzenli temizlemek en doğru çözüm gibi görünüyor. Kurumlar nehrimizi ve kıyılarımızı koruyacak. Onları göreve çağırıyorum.” (İHA)