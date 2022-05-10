Tunca Nehri otlarla kaplandı

Edirne'de binlerce dönüm ekili arazinin sulandığı Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri, geçen yılın aynı dönemine oranla yarı yarıya düştü. Tunca'da köprünün bulunduğu kesimde büyüyen otlar, nehrin üzerini kapladı.

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Devlet Su İşleri’nin (DSİ) geçen yılın aynı dönemdeki verilerine göre 14 metreküp/saniye debisi olan Tunca Nehri son yapılan ölçümlerde, 7 metreküp/saniyeye inerek yüzde 50 düştü. Tunca Köprüsü’nün bulunduğu alanı otlar kapladı. Nehir, kum adacıkları ve yosunlarla batak görünümünü aldı.

Tunca Nehri’nin yanı sıra Meriç Nehri’nde de su seviyesinin düştüğü gözlendi. DSİ verilerine göre, geçen yıl 246 metreküp/saniye olan nehrin debisi, 108 metreküp/saniyeye düştü.

Edirne’de yaşayan Mustafa Büyüme isimli vatandaş “Tunca Nehri’ndeki su seviyesindeki düşüş en alt seviyede. Düşüşün devam etmesinden endişe ediyoruz. İnşallah yağmur yağar ve su seviyesi artar. Geçen ay su seviyesi yüksekti ama bu ay düştü. Nehirdeki su seviyesi ağustos ayını andırdı. Çeltik (pirinç) ekildiğinde su seviyesi iyice sıfırlanacak. O zaman nehrin karşısına yürüyerek geçilebilecek” dedi.

Eray Varel ise “Tunca Nehri’nde su düşmesiyle bataklığa döndü. Nehir yatağının temizlenmesi gerekiyor. Şehrimize gelenlerin bu görüntüyü görmesini istemiyoruz. Geçen ay su seviyesi yüksekti” diye konuştu. (DHA)