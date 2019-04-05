Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’ndan anlamlı hareket
Türkiye Komünist Partisi’nin adayı olarak seçime giren ve Tunceli’de Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu, tebrik için gönderilecek çiçek ve hediyeleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Maçoğlu, bunun yerine bir hesap numarası paylaştı. Buraya gönderilecek bağışların da sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonunda kullanacağını açıkladı.
ÖNEMLİ…
Belediyemize çiçek-hediye vs. kabul edilmeyecektir..
Aşağıdaki İBAN numarası belediyemiz sokak hayvanları bakım tedavi ve rehabilitasyon merkezine aittir..Bağışlarınızı bu hesaba yapabilirsiniz…
Ziraat Bankası
Tunceli Merkez Şubesi
TR 3000 0100 0298 2583 1128 5047 pic.twitter.com/kcO8ERULg8
— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) 5 Nisan 2019