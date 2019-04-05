Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’ndan anlamlı hareket

Tunceli'de Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu, tebrik için çiçek ve hediye gönderilmemesini istedi.

Türkiye Komünist Partisi’nin adayı olarak seçime giren ve Tunceli’de Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu, tebrik için gönderilecek çiçek ve hediyeleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Maçoğlu, bunun yerine bir hesap numarası paylaştı. Buraya gönderilecek bağışların da sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonunda kullanacağını açıkladı.