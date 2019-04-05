Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu’nun mazbatası diğerlerine benzemiyor!

Tunceli Belediye Başkanı seçilen ve dün mazbatası verilmeyen, ancak bugün takdim edilen Fatih Maçoğlu'nun mazbatası, diğer başkanların mazbatasından farklıydı... Maçoğlu'na sadece kağıt takdim edildi. Birçok belediye başkanının mazbatası ise çerçevelenmiş bir şekilde verildi.

Türkiye Komünist Partisi’nden aday olan ve Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu, dün merkez ilçe seçim kuruluna gitmiş, ancak kendisine “söylenemeyecek güvenlik sorunu var” denilmiş ve mazbatası verilmemişti. Maçoğlu, bugün yine ilçe seçim kuruluna gitti ve mazbatasını aldı.

Seçim kurulunun önünde bir basın açıklaması yapan Maçoğlu, mazbatasını basın mensuplarına gösterdi. Ancak Maçoğlu’nun mazbatasında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Sadece kağıttan oluşan mazbata, diğer göreve başlayan başkanların mazbatasına benzemiyordu.

Diğer başkanlar bulundukları seçim kurullarından mazbatalarını çerçevelenmiş bir şekilde almıştı.

Denizli’de Büyükşehir Belediyesi seçimini kazanan Osman Zolan, mazbatasını çerçevelenmiş bir şekilde aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP’den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş da mazbatasını çerçevelenmiş bir şekilde alanlardan…

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AKP’li Uğur İbrahim Altay’ın da mazbatası çerçeveli…

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde oyların yüzde 53,94’ünü alarak yarışı kazanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun mazbatası da çerçeveli…

Maçoğlu gibi mazbatalarını çerçevesiz alan başkanlar da yok değildi. Aydın Yenipazar’da MHP’den aday olan ve başkan seçilen İlhan Özden mazbatasını sadece kağıt olarak aldı.

Gediz Belediyesi’nde Başkan seçilen Muharrem Akçadurak ve ekibi de mazbatalarını sadece kağıt olarak aldı.